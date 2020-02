Bilancio Sarzana,giù indebitamento 2 mln

(ANSA) - SARZANA (LA SPEZIA), 21 FEB - Bonus bebè con l'assegnazione di 100 euro per ogni nuovo nato e contributo del 10% per la riqualificazione delle facciate. Sono alcune delle misure introdotte dal bilancio di previsione 2020 presentato oggi a Sarzana (La Spezia). L'ente diminuisce l'indebitamento di oltre 2 milioni di euro grazie alla razionalizzazione dei costi e alla lotta agli sprechi cui si aggiungono cospicui finanziamenti regionali e statali per le grandi opere, come il completamento degli argini e la realizzazione delle nuova piscina e delle scuole. "In un contesto di enorme difficoltà e con un'eredità disastrosa da gestire stiamo coniugando gli obiettivi di risanamento di bilancio a continui investimenti- ha detto la sindaca Cristina Ponzanelli -. Continuiamo a lavorare per risollevare Sarzana dall'anno zero". Tra gli investimenti quello per la riqualificazione dei 4.200 punti luce a led con 50 nuovi lampioni, 316 mila euro per gli eventi culturali e 175 mila per turismo, decoro e marketing.