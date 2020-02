Al Galata 'Un mare di rischi'

Sarà aperta al pubblico ancora fino al 29 marzo al Galata Museo del Mare di Genova la mostra sulle origini e la storia dell'assicurazione, "Un mare di rischi - tra pirati, scommesse e mercanti" di Fondazione Mansutti, in collaborazione con l'Associazione Promotori Musei del Mare e il Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. In mostra in sette vetrine parte del materiale librario e archivistico proveniente dalla Fondazione Mansutti: libri antichi, polizze e azioni di compagnie assicurative italiane e straniere. Accanto al percorso storico-documentario si affianca un filone di carattere storico-artistico costituito da un pannello di una trentina di targhe-incendio e da una galleria di 26 tra i più significativi manifesti pubblicitari proveniente dalla collezione della Fondazione Mansutti.

Nel percorso, tra l'altro, la prima polizza di assicurazione giunta sino a noi, datata 1343 e custodita presso l'Archivio di Stato di Genova.