Torna a Palazzo Spinola il Viaggio di Abramo del Grechetto

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - È stato un felice ritorno nel salone del secondo piano nobile di Palazzo Spinola di Pellicceria, a Genova, quello del 'Viaggio di Abramo', il grande dipinto di Giovanni Benedetto Castiglione detto Il Grechetto che è stato restaurato grazie a un progetto Art Bonus, sostenuto da Iren che conclude il progetto genovese di 'Rivelazioni' di Borsa Italiana. "L'importanza di questo progetto - ha detto la responsabile per Genova Anna Orlando - è stato mettere a sistema restauratori, operatori culturali, musei e imprenditori privati per restituire alla città qualcosa di importante".

"Questo quadro, portato a palazzo da Ansaldo Pallavicino - ha ricordato Farida Simonetti, direttore della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola - è sempre stato uno dei dipinti più osservati dai visitatori e oggi lo vediamo con una nuova luce che ci permette di ammirarne colore, profondità e, sopratutto, la resa straordinaria dei dettagli". L'intervento di restauro, eseguito dal Laboratorio Nino Silvestri, ha permesso infatti di liberare la tela da vernici e vecchi restauri rendendo evidenti le caratteristiche pittoriche. "I quadri di grandi dimensioni spesso vengono reinterpretati - ha detto il restauratore - e la sorpresa è stata quella di trovare negli strati quasi tutti la materia originale". A sostenere il restauro di quest'opera è stato il gruppo Iren che in questo modo, ha ricordato l'ad Massimiliano Bianco "ci permette di contribuire in maniera attiva allo sviluppo della vita culturale delle città in cui siamo". (ANSA).