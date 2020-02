Spezia: Peracchini, le nostre tasse le più basse della Liguria

(ANSA) - LA SPEZIA, 20 FEB - Nessun aumento di Imu, Tasi, addizionale comunale Irpef con esenzione per i redditi sotto i 15 mila euro, nessuna variazione anche dell'imposta di soggiorno pari a 2,50 euro per notte per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Lo prevede il bilancio di previsione 2020 del Comune della Spezia approvato dalla Giunta del sindaco Pierluigi Peracchini.

"Confermiamo le tasse più basse di tutta la Liguria, - commenta il primo cittadino - e attiveremo un piano straordinario di messa in sicurezza di strade, marciapiedi e parchi in tutta la città". Previsti circa 24 milioni di investimenti nel 2020, confermate le agevolazioni sulle tariffe degli asili nido e le scuole dell'infanzia. Terminato il confronto con tutti gli stakeholder il bilancio, dopo i passaggi in commissione, sarà sottoposto all'approvazione in Consiglio comunale.