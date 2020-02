Truffe anziani: a Genova mille in più

Con 3132 denunce nel 2019, rispetto alle 2240 del 2018 su scala provinciale, le truffe sono un tipo di reato in aumento anche nel capoluogo ligure. Per questo il Comune di Genova ha lanciato una campagna informativa dedicata in particolare ai 129 mila cittadini over 65. L'iniziativa è dell'assessorato alla Sicurezza. "Diffidente? No, prudente!" il titolo di una pubblicazione prodotta in 20 mila copie, distribuite nei municipi e nei distretti della polizia locale, e stampata - in stile americano - anche sui cartoni del latte. In tal senso l'amministrazione ha collaborato con l'azienda Latte Tigullio che ha personalizzato 300 mila confezioni di tetrapak.

La campagna, che include anche manifesti per strada e messaggi sui media locali, contenuti sul web e materiale spedito a casa insieme alle bollette della Tari, è stata presentata a palazzo Tursi dall'assessore alla Sicurezza Stefano Garassino e dal comandante della polizia locale Luca Giurato.