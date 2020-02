Membri famiglia Orsero patteggiano

(ANSA) - GENOVA, 19 FEB - Oltre 16 milioni versati al fisco, circa 1,5 milioni già messi a disposizione per confisca, 890mila euro donati al Gaslini e patteggiamenti con pene comprese tra i 2 anni e 1 anno e 6 mesi: Si è conclusa la vicenda che ha visto coinvolti i membri della famiglia Orsero, fondatori dell'azienda di import-export di frutta. Secondo il procuratore aggiunto Francesco Pinto e il sostituto Marcello Maresca ci sarebbe stata una "stabile struttura occulta" per tenere la contabilità in nero delle varie società e, attraverso società off-shore, fare rientrare quelle somme illecite per ripartirle ai partecipanti.

A patteggiare Maria Grazia Cassanini (moglie del fondatore), Raffaella e Anna Chiara Orsero, Pierangelo Ottonello, Anna Maria Tacchini soci della holding del gruppo, Angelo Bonanata, Alessandro Cavalli e Francesco De Lorenzo, mentre Sara Valle è stata rinviata a giudizio. Le accuse, a vario titolo, vanno dall'appropriazione indebita, al riciclaggio e l'intestazione fittizia di somme di denaro e evasione fiscale.