Coronavirus: allarme per cinese a Genova

(ANSA) - GENOVA, 19 FEB - Un giovane cinese che studia presso una scuola genovese è stato trasferito al Policlinico San Martino dove è stato visitato e subito dimesso. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti durante il briefing con la task force regionale sul Coronavirus smentendo la presenza in città di un caso sospetto di Coronavirus. Il ragazzo cinese si trovava in un'aula dell'istituto e, visto che presentava sintomi di malattia da raffreddamento e tosse, è stato avvertito il 112 che l'ha segnalato al 118 che, a sua volta, ha fatto intervenire un'ambulanza. Arrivati sul posto e individuato il caso chi è intervenuto ha deciso di portarlo al Policlinico san Martino dove gli specialisti infettivologi della task force regionale hanno chiarito che non si tratta di un'infezione da Coronavirus.