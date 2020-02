Chiavari, ritrovato stemma Ravascheri

Ritrovato antico stemma dei Ravascheri, una delle famiglie più antiche del Tigullio orientale, dal cui ceppo discesero anche i Fieschi. Lo stemma è stato rinvenuto all'interno dei locali della Società Economica di Chiavari, appartenuti in passato ai Ravaschieri, quasi per caso, durante i lavori di risistemazione di una stanza quasi inutilizzata. A notarlo è stato Cesare Dotti, segretario della Società Economica. Lo stemma è inciso a bassorilievo su una lastra d'ardesia che ornava probabilmente un camino o una porta e riutilizzata per pavimentare il vano di una finestra; raffigura uno scudo bandato di rosso e argento con un leone rampante e la scritta "EX COMITIBUS LAV."