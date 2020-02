Primo al box office il film concerto De Andrè-Pfm

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Primo posto al box office per "Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato" di Walter Veltroni, che ha conquistato 25.000 spettatori(e incassato oltre 270 mila euro) e si è posizionato primo in classifica davanti al nuovo film di Muccino e a Parasite, nella giornata di lunedì 17 febbraio. Un risultato che arriva proprio nel giorno dell'ottantesimo anniversario della nascita dell'artista. Il film sarà in oltre 370 cinema italiani ancora martedì 18 e mercoledì 19 febbraio (elenco sale su www.nexodigital.it).

Lo storico filmato del concerto di Fabrizio De André con la PFM, recentemente ritrovato dopo essere stato custodito per oltre 40 anni dal regista Piero Frattari che partecipò alla realizzazione delle riprese, è diventato un docufilm diretto da Walter Veltroni, dedicato a quella indimenticabile pagina della storia della musica italiana. Dopo un lungo periodo di ricerca con il supporto di Franz Di Cioccio, il nastro che si credeva perduto per sempre è stato rintracciato e grazie al regista Piero Frattari, che lo ha salvato e conservato nel corso dei decenni, è stato recentemente possibile restaurarlo. Il docufilm ricostruisce quell'epoca indimenticabile che ha segnato un momento storico - l'irripetibile sodalizio artistico tra uno dei più grandi artisti italiani di sempre e la rock band italiana più conosciuta al mondo - partendo soprattutto dalla ritrovata registrazione video completa del concerto di Genova del 3 gennaio 1979, un documento veramente straordinario visto che si tratta delle uniche immagini di quell'incredibile tournée.

Il docufilm di Sony Music, "Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato", è distribuito al cinema da Nexo Digital (elenco sale su www.nexodigital.it), con i media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Rockol.it, Onstage. (ANSA).