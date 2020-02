Completate tutte pile Ponte Genova

E' stata conclusa l'ultima delle 18 pile in cemento armato alte 40 metri che sorreggeranno il nuovo ponte di Genova costruito dalla joint venture PerGenova tra Salini Impregilo e Fincantieri. La conclusione, dicono i costruttori, è avvenuta "a tempo di record". La prima fondazione era iniziata il 25 giugno 2019 e in pochi mesi sono state eseguite sottofondazioni, fondazioni e elevazioni per circa 3 pile al mese. "E' un'opera unica per componente innovativa e sostenibile, tempi di realizzazione, pressione dell'opinione pubblica, attenzione a qualità e sicurezza, e naturalmente la sua stessa ragion d'essere" ha detto l'Ad di Salini Impregilo Pietro Salini. "E' un momento simbolico, in meno di 8 mesi abbiamo tutte le pile, è un messaggio di efficienza per Genova e l'Italia", ha detto il sindaco Marco Bucci. "Questo è il cantiere del buon senso perché tutti hanno dimostrato buon senso e buona volontà, dalle imprese alle istituzioni, che hanno saputo dialogare", ha detto il presidente ligure Giovanni Toti.