Auto sui binari, treni fermi 1 ora

Il traffico ferroviario sulla linea Genova-La Spezia è rimasto sospeso per circa un'ora nel pomeriggio a causa di un'auto rimasta imprigionata sui binari in mezzo alle sbarre chiuse di un passaggio a livello, all'altezza della stazione di Bogliasco. Lo stop immediato ai treni, poco prima delle 16:00, è stato dato dalla centrale operativa delle ferrovie, da dove gli operatori hanno visto la vettura in manovra attraverso le telecamere di sorveglianza. Il blocco ha provocato ritardi fino a 1 ora per un Frecciarossa, due Intercity e 9 treni regionali.

L'automobilista alla guida, passato nonostante il semaforo rosso, è stato multato dai vigili urbani Bogliasco. A quanto emerge, non è la prima volta che automobilisti cercano di transitare mentre è attivo il segnale rosso e restano bloccati sui binari.