Operaio colpito da tubo rischia amputazione gambe

Infortunio sul lavoro al terminal portuale Psa di Genova Pra'. Un operaio è stato colpito da un grosso tubo al bacino e alle gambe. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Martino dove adesso è in coma farmacologico. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo. L'uomo è stato portato in sala operatoria dove stanno intervenendo ortopedici e chirurghi vascolari. Secondo quanto appreso rischia l'amputazione di entrambe le gambe. L'operaio è un savonese di 56 anni.