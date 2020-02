Maschere anti virus esaurite a Genova

"Le mascherine con le valvole e più filtri sono esaurite in tutte le farmacie di Genova, così come i gel alcolici per la disinfezione delle mani, mentre le mascherine monouso senza valvole, che servono a poco per prevenire il contagio dal coronavirus, in alcune farmacie si riescono ancora a trovare". Così il vice presidente di Federfarma Genova Giuseppe Castello stamani contattato al telefono dall'ANSA fa il punto sulla situazione delle mascherine sanitarie andate a ruba nell'ultime settimane a Genova per prevenire il rischio contagio da coronavirus.

In numerose farmacie non sono più disponibili. "Sono in prevalenza italiani gli acquirenti, che magari devono viaggiare in aereo, in treno o all'estero in luoghi affollati - commenta una farmacista di via Assarotti, che le ha esaurite da giorni -.

Ma ci sono anche numerosi cinesi che le inviano ai loro familiari in Cina via pacco postale".