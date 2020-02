Ciclista investito da tassista, è grave

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Un uomo di 45 anni, che stava percorrendo in bicicletta il sottopasso di via Degola, a Sampierdarena, è stato investito da un taxi. E' accaduto la scorsa notte poco dopo le una. E' stato il tassista a chiedere l'intervento dei soccorritori. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto l'uomo era incosciente. Il ciclista è stato trasportato all'ospedale San Martino in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto con i soccorritori sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale, che hanno raccolto la prima testimonianza del tassista. A loro il compito di ricostruire l'accaduto per attribuire le responsabilità.