Sorpreso a masturbarsi colpisce agenti

Un detenuto con precedenti per violenza sessuale e rapina, scoperto a masturbarsi negli spazi sociali del carcere di Valle Armea, a Sanremo, ha aggredito tre agenti della polizia penitenziaria, che lo avevano invitato a smettere. E' accaduto verso le 20 di ieri riferisce in una nota la Uilpa. L'uomo, detenuto presso il reparto "sex offender" del penitenziario, ha colpito tre agenti che hanno riportato contusioni guaribili in 5 giorni.