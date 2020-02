Rubate armi e gioielli in casa Genova

Furto di armi e gioielli ieri sera in un appartamento a Cornigliano. I ladri hanno rotto una finestra e hanno portato via alcuni preziosi in oro e diverse armi e munizioni regolarmente denunciate dal proprietario. In particolare, sono state rubate tre doppiette calibro 12, un fucile Beretta sovrapposto calibro 12, una pistola Beretta calibro 7.65 con 50 proiettili e una pistola a tamburo. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Sampierdarena e i militari del nucleo investigativo.