Ponte: issata 10/a campata porterà in A7

(ANSA) - GENOVA, 15 FEB - Continua a crescere il nuovo viadotto sul Polcevera. È stata portata in quota, a 40 metri di altezza, in meno di un'ora, la decima campata del nuovo Viadotto Polcevera, tra le pile 16 e 17. Il piazzamento delle gru, molto vicine alla spalla di Levante, molto ripida, non ha permesso di sollevare la campata - del peso di 400 tonnellate - con i carter montati, che saranno sollevati in seguito. Inoltre, su questa campata saranno montati singolarmente i carter speciali di raccordo all'innesto della A7, la Genova-Milano. Il cronoprogramma dei lavori prevede che tutti gli impalcati del viadotto (19, di cui tre da 100 metri e gli altri da 50 metri) siano in quota entro il 20 marzo. Giovedì scorso era stata issata la prima trave da 100 metri.