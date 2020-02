Europam risarcisce eredi pompiere

Con una decisione a sorpresa, la Europam, azienda petrolifera genovese, ha deciso di consegnare in prima persona oltre 750mila euro agli eredi del vigile del fuoco Giorgio Lorefice, morto nel 2005 mentre interveniva con i colleghi su una autobotte in fiamme a Serra Riccò. La notizia è stata annunciata anche con una inserzione pubblicitaria dal presidente di Europam Mario Costantino. L'azienda "pur ribadendo la propria estraneità ai fatti si è sempre fatto parte attiva affinchè le imprese assicuratrici risarcissero i danni agli eredi" ma "nonostante le pressioni sulle assicurazioni il risarcimento non è ancora stato versato". Da qui la decisione di intervenire in attesa delle scelte dell'assicurazione Hdi, che ha fatto ricorso contro la condanna del tribunale civile evidenziando "un intervento negligente e imprudente" dei vigili.

Nei giorni scorsi i familiari e i colleghi del pompiere avevano manifestato chiedendo giustizia