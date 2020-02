Da Milano in Liguria per rubare

I carabinieri di Sestri Levante hanno arrestato una persona accusata di tre tentati furti e uno portato a termine in appartamento. In manette, fermato all'aeroporto di Linate, un uomo di 55 anni di origini cilene.

Gli episodi (tra Sestri Levante e Lavagna) risalgono al sette e al 10 febbraio. I militari sono risaliti all'autore grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del Comune che hanno individuato una stessa macchina nei luoghi e negli orari dei tentati furti e di quello consumato. Dalla targa si è risaliti a un autonoleggio dentro lo scalo di Milano. I carabinieri lo hanno fermato proprio mentre riconsegnava le chiavi della macchina. Le indagini proseguono per risalire ai complici del fermato e per capire se l'uomo abbia commesso altri furti.

L'auto, infatti sarebbe stata noleggiata altre volte.