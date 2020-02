Tris del Genoa al Bologna

Bologna-Genoa 0-3 nel secondo anticipo di oggi della 24/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Queste le reti: : nel pt 28' Soumaoro, 44' Sanabria; nel st 45' Criscito (rigore). Espulsi nel Bologna Schouten al 34' pt per condotta violenta di gioco e Denswil al 44' st per doppia ammonizione. Il Genoa così risponde al Lecce che ha battuto la Spal. Bologna al tappeto, Genoa che compie un altro passo fondamentale nella rincorsa salvezza. La cura Nicola funziona, il Grifone conquista la seconda vittoria consecutiva e l'undicesimo punto nelle sette partite del nuovo allenatore. Il Genoa non vincenva in trasferta da oltre un anno: l'ultimo successivo risaliva al 28 gennaio del 2019 a Empoli.