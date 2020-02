Sori, rivive a teatro Expo internazionale 1914

(ANSA) - GENOVA, 14 FEB - Torna a 'rivivere' sul palco del teatro di Sori l'esposizione internazionale del 1914 di Genova quando la nostra città diventò celebre con opere innovative come la monorotaia Telfer, costruita sull'acqua in soli cento giorni e che collegava il porto con l'area espositiva e la prima funivia in verticale per passeggeri che dall'Expo saliva fino alla spianata di Carignano.'L'Expo delle Meraviglie', giovedì 20 febbraio, nell'ambito della stagione 2019/2020 di Soriteatro, diretta da Sergio Maifredi e prodotta da Teatro Pubblico Ligure, farà 'vivere' quei momenti nello spettacolo di e con Massimo Minella, accompagnato sul palco dal fisarmonicista Franco Piccolo.