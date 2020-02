Oltre 700 a concorso onoranze funebri

Iscrizioni record alla selezione con evidenza pubblica per due posti da addetto alla rete commerciale di ASeF, l'azienda partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri. Le liste di idonei sono disponibili da oggi sul sito aziendale: in fila si sono messe ben 709 persone. I candidati hanno età compresa tra i 20 ed i 62 anni. Tra loro, 344 sono donne e 365 uomini. Tutti sono diplomati. I laureati che si sono affacciati al mondo delle onoranze funebri sono 134.

AseF spiega che una prima prova preselettiva di natura attitudinale porterà il numero dei candidati a cento.

L'appuntamento per questo primo passo è al Novotel di Sampierdarena venerdì 20 marzo. I candidati sono suddivisi in sei gruppi che si susseguiranno nell'arco della giornata nel sostenere la prima prova. Per coordinare questa prima selezione è stata incaricata una ditta esterna specializzata in selezione di personale.Le liste nominali dei vari gruppi sono reperibili da oggi sul sito internet di ASeF.