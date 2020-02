M5S, Rapallo non sa ospedale privato

"Questa mattina, come anticipato, eravamo presenti con il nostro banchetto davanti all'ospedale di Rapallo per proseguire con la raccolta firme contro l'ingresso dei privati in un ospedale costruito anche grazie ai lasciti dei cittadini. Abbiamo raccolto un centinaio di firme che si aggiungono alle quasi 200 della settimana scorsa". Lo ha detto il consigliere regionale del M5S Fabio Tosi. "L'aspetto positivo è aver potuto spiegare direttamente ai cittadini le motivazioni: è evidente che quando chi amministra produce atti sotto le feste di Natale la cittadinanza ne viene a conoscenza a giochi fatti.

E' quello che è successo con la decisione di aprire il nosocomio di Rapallo ai privati: ai cittadini non è stata fornita alcuna informazione. Ci abbiamo pensato noi". "Quasi superfluo dire che c'è stato molto interesse: i cittadini hanno voluto approfondire, non avendo minimamente idea che da parte della Regione ci sia la volontà di permettere l'ingresso dei privati nel nostro ospedale".