Calcio: Sampdoria; Ranieri, importante confermarci

Claudio Ranieri chiede soprattutto una cosa alla sua Sampdoria in vista della gara di domenica al Ferraris con la Fiorentina. "Loro si sono rafforzati nel mercato di gennaio. Hanno i nostri stessi obiettivi in questo momento, ma diversi per quanto riguarda il futuro. È importante confermarci. Sarà una partita difficile, pericolosa, veloce, perché le squadre cercheranno la profondità e i capovolgimenti di fronte", sottolinea il tecnico blucerchiato.

Ranieri conferma in difesa la coppia formata da Colley e Tonelli ("Yoshida? Verrà il suo momento") mentre a centrocampo c'è da trovare il sostituto dello squalificato Ekdal ma la decisione è stata presa. Toccherà a Vieira affiancato da Thorsby e Linetty con Ramirez che potrebbe giocare dietro la coppia formata da Quagliarella e Gabbiadini.

La vittoria di Torino ha dato ossigeno alla Sampdoria che però non può assolutamente distrarsi: "E'stata importante perchè ci ha dato i tre punti. Sappiamo che sarà un campionato combattuto e lo sarà fino alla fine del torneo. L'importante è aver fatto un'altra gara positiva dove abbiamo saputo reagire" conclude il mister doriano. (ANSA).