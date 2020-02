Altro 'nonno' pusher, arrestato 72enne

Un altro 'nonno' pusher è stato arrestato dalla polizia di Genova, dopo il 77enne fermato domenica sera per spaccio di cocaina: I poliziotti delle volenti hanno scoperto l'anziano spacciatore, 72 anni, dopo che non si era fermato all'alt della pattuglia. L'uomo era andato a recuperare il figlio, di circa 40 anni, dopo una sbronza. Gli agenti lo hanno inseguito fino in via Polonio e lo hanno controllato dopo avere notato che buttava un involucro dal finestrino. L'anziano, alla guida con patente scaduta, è stato perquisito grazie anche all'aiuto di Kora, cane agente antidroga. In tasca i poliziotti gli hanno trovato 450 euro. Nel sottoscala di casa, però, l'anziano aveva nascosto 14 panetti di hashish per oltre sette chili.

In via Fillak, invece, gli agenti hanno arrestato un uomo di 48 anni mentre cedeva una dose di cocaina. In casa aveva nascosti altri tre grammi di polvere bianca oltre all'elenco dei clienti con le rispettive cifre in euro.