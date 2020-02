La Mille Miglia torna a Sarzana

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 FEB - La Mille Miglia, la gara di autovetture storiche più famosa al mondo, torna a Sarzana. Le auto storiche sfrecceranno all'interno del centro storico, per ricevere il timbro di gara in piazza Matteotti, davanti al Comune. Era già accaduto nel 2018 e si ripeterà nell'edizione 2020, la numero 38, dal 13 al 16 maggio. Le oltre 400 auto iscritte alla competizione transiteranno nel territorio sarzanese venerdì 15 maggio, nella tappa che da Lucca porterà il corteo sino a Parma, capitale della cultura 2020. "La Mille Miglia sarà uno dei tantissimi eventi che arricchiranno la nostra Città quest'anno. Stiamo realizzando un calendario ricchissimo, per rendere Sarzana sempre più attrattiva e che gli organizzatori della Mille Miglia ci abbiano chiesto di tornare a due anni dal loro precedente passaggio ne è la dimostrazione. Vi aspettiamo il 15 maggio", ha detto la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli.