Genoa: carica Perin "ora c'è l'energia giusta"

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Ora lavoriamo con l'energia giusta.

Siamo pronti a lottare fino alla fine: pensiamo solo a noi, ma la lotta salvezza non sarà necessariamente a quattro". Mattia Perin, tornato al Genoa in prestito dalla Juventus, crede nella risalita dei rossoblù: la classifica ancora fa paura, ma il portiere sottolinea che la reazione c'è stata. "Abbiamo preso punti su campi difficili per poi vincere in casa contro una squadra come il Cagliari - dice Perin a Sky -. Abbiamo bisogno di questi risultati: non ci mancano le qualità, ma quando sono arrivato qui ho sentito che mancava un po' di fiducia. Ora riusciamo a esprimere meglio le nostre capacità, siamo un gruppo importante che deve continuare a lavorare come ci dice il mister. Nicola è molto meticoloso e ci trasmette tanta energia.

Dobbiamo tirarci fuori da questa situazione il prima possibile, o altrimenti essere pronti a lottare fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo che se facciamo bene il nostro lavoro e portiamo punti importanti a casa abbiamo il futuro nelle nostre mani. Dobbiamo tornare a fare punti a Marassi, perché sappiamo che qui possiamo fare la differenza sfruttando la carica del nostro pubblico". Quanto alla Juve "ci possono essere momenti di calo. Ma non vedo nulla di preoccupante: sono giocatori top al mondo, con uno spessore tecnico e umano davvero di un altro livello. Sapranno sicuramente uscire da una situazione che sembra complicata ma non lo è. E quando le partite cominceranno davvero a pesare davvero riusciranno a fare la differenza". (ANSA).