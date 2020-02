Crociere: ecco Scarlet Lady,è per adulti

(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - "Scarlet Lady", la nave per soli adulti che sposa il green con sistema di scrubber per lo smaltimento degli ossidi di zolfo dalle emissioni e una marmitta per abbattere anche quelle di azoto, è stata presentata nello stabilimento di Sestri Ponente di Fincantieri che l'ha costruita per il nuovo operatore che si affaccia sul comparto crocieristico Virgin Voyages. 110 mila tonnellate di stazza lorda, 278 metri di lunghezza e 38 di larghezza, una capacità di 2.770 passeggeri e un equipaggio di 1.160, il design è stato progettato da 10 architetti, spiega Tom McAlpin, presidente e Ad di Virgin Voyages, brand del gruppo Virgin di sir Richard Branson. Teatri, aree più intime, come The Mirror, a cui si accede da un corridoio di specchi e luci, e spazi più aperti e luminosi più 6 ristoranti. "Scarlet Lady" dopo un tour di presentazione inizierà la stagione a Miami che sarà l'home port.

La gemella "Valiant Lady" è in costruzione nello stesso cantiere, verrà consegnata nel 2021 e resterà in Europa con base Barcellona.