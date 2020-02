Arrestati 10 passeur a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 13 FEB - Dieci passeur stranieri, soprattutto algerini e tunisini, ma anche una donna albanese e un francese, sono stati arrestati dalla polizia di frontiera di Ventimiglia, nell'ambito dell'operazione 'Sciarun' (Caronte, in arabo), con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tre degli arrestati si trovavano già ai domiciliari e a questi bisogna aggiungere altre due persone denunciate in stato di libertà. Le indagini, coordinate dalla procura di Imperia, sono partite da alcuni riscontri investigativi e, nel corso di un anno, hanno accertato almeno 16 passaggi oltre confine, ciascuno al prezzo di 200 euro. Le persone venivano adescate nei pressi della stazione, così come davanti ad alcuni bar o su prenotazione telefonica e venivano trasportate in auto, treno o autobus. Il blitz è scattato, all'alba di oggi.