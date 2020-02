Minaccia col coltello fidanzato e polizia

(ANSA) - GENOVA, 11 FEB - La polizia ha arrestato una donna di 53 anni, italiana, accusata di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale nei confronti degli agenti intervenuti su richiesta del compagno della donna. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era stato minacciato con un coltello dalla fidanzata dopo una lite e quando è scappato in strada, in via Vittorini a Cornigliano, è stato inseguito e aggredito con lo spray urticante. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, chiamate anche da un amico dell'uomo che era stato pure lui colpito dallo spray, sono stati aggrediti dalla donna che ha anche danneggiato il vetro divisorio dell'auto sulla quale era stata sistemata per essere portata in questura.