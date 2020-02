Genoa: confermato infortunio per Ghiglione, Schone ok

Confermate in casa Genoa le prime impressioni, buona per Schone e negativa per Ghiglione, entrambi costretti ad uscire anzitempo durante la gara contro il Cagliari di domenica scorsa. "Lesione di secondo grado al bicipite femorale", il responso dell'infortunio subito da Paolo Ghiglione durante uno scatto sulla fascia destra. Per l'esterno del Genoa si prospetta dunque uno stop di almeno un mese. Nulla di grave invece per l'altro giocatore rossoblù costretto ad uscire anzitempo, Lasse Schone. Gli esami non hanno evidenziato lesioni e dunque il centrocampista danese sarà valutato giornalmente tanto che potrebbe anche essere disponibile per la trasferta di sabato a Bologna. (ANSA).