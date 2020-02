Ambasciatrice Gb,Genova 2/a tra i luoghi dove investire

"Nel tempo Genova ha saputo rinnovarsi, e spesso rinascere. Il capoluogo ligure figura oggi come seconda città più attraente d'Italia per gli investimenti, in primis grazie alle attività portuali": lo dichiara l'ambasciatrice del Regno Unito Jill Morris, dopo l'incontro con il sindaco di Genova Marco Bucci per fare il punto sui legami e gli interessi che legano la Gran Bretagna a Genova.

L'Inghilterra, spiega Morris in una nota, guarda a Genova per come sta affrontando la rigenerazione urbana e soprattutto per l'economia blu e verde, il mare e il porto, da un lato, e la sostenibilità ambientale, dall'altro. Il tutto legato dalla tecnologia e l'innovazione. Per Morris la visita a Genova è "una missione diplomatica", in un tour promosso dall'ambasciata per "espandere la rete di contatti e collaborazioni su tutto il territorio italiano". Un tour avviato all'indomani della Brexit, in un periodo in cui "rifletteremo sul tipo di partnership futura che ci auspichiamo di avere con i nostri amici e vicini in Ue".