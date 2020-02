Calcio:Pandev trascina Genoa,Cagliari non vince più

La sfida a Marassi finisce 1-0: l'eterno Goran Pandev con un gol nel primo tempo regala il successo al Genoa contro un Cagliari che non vince ormai da nove gare. Cagliari che in pieno recupero ha colpito una traversa con Nainggolan e sbagliato con Joao Pedro il pareggio a porta vuota.

Per il Genoa tre punti importantissimi per allontanarsi dagli ultimi due posti e tenere vive le speranze di salvezza.(ANSA).