Calcio: amarezza Longo, problemi Torino sono reali

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - "Abbiamo approcciato bene ma abbiamo sprecato l'occasione regalando due gol. Dobbiamo recuperare Zaza e Baselli e cercare di migliorare la condizione generale, la squadra va in deficit fisico dopo un'ora, una problematica che si porta dietro da tempo". C'è amarezza per la sconfitta contro la Sampdoria nelle parole di Moreno Longo, all'esordio sulla panchina del Torino.

"La squadra era convinta di guarire già oggi, ma quando subisci gol riaffiorano le paure - osserva -. É il momento di essere concreti, dobbiamo fare punti e raschiare il barile per muovere al più presto la classifica che è ferma da qualche giornata. Dobbiamo migliorare automatismi che oggi ci rendono fragili nei momenti delicati della partita, lavorare sulla testa: le problematiche ci sono, sono reali".

Si gode la vittoria Claudio Ranieri, felice per la reazione della Sampdoria dopo il vantaggio del Torino e per i tre punti.

"Sono contento della prova dei ragazzi e del risultato - esulta il tecnico blucerchiato -. Nel primo tempo eravamo troppo giudiziosi, il Toro faceva girare palla molto bene ma non ha mai tirato in porta. Purtroppo un errore di Colley ha permesso loro di fare gol. Ramirez è al quinto gol stagionale, speriamo continui così perché i suoi gol ci servono nella lotta salvezza". Un successo arrivato contro un Torino in piena crisi, con il cambio Longo-Mazzarri che non è coinciso con il ritorno alla vittoria: "Non può fare miracoli, ma ama il Torino e farà capire ai suo calciatori che il Toro è una religione". (ANSA).