Arrestato molestatore seriale a Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 8 FEB - La polizia ha arrestato, questa mattina, un tunisino ritenuto il responsabile di aggressioni a sfondo sessuale in alcune zone della Spezia. A suo carico è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L'uomo è considerato dagli investigatori un molestatore seriale.

Da circa due anni lo straniero agiva prevalentemente nei quartieri di Mazzetta e Migliarina. Le aggressioni avvenivano all'alba o nel tardo pomeriggio, in aree che spesso si rivelavano prive di telecamere di sorveglianza. In questura c'erano almeno una decina di denunce di donne aggredite.