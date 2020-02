Calcio: Torino-Sampdoria 1-3

(ANSA) - ROMA, FEB 8 - La Sampdoria espugna in rimonta lo stadio del Torino con un rotondo 3-1 e si toglie dalla zona critica salendo in una fascia di classifica più sicura. Contro un Torino ancora inguardabile nonostante il cambio di allenatore, la squadra di Ranieri soffre, va in svantaggio ma si riprende con due prodezze di Ramirez e un rigore di Quagliarella. Succede tutto nel secondo tempo dopo una prima parte di gara inguardabile caratterizzata da tanti errori. Il Torino passa con Verdi dopo un liscio della difesa e la situazione precipita per gli uomini di Ranieri. Ma i blucerchiati reagiscono con carattere e fanno pari con una perfetta punizione di Ramirez, che poco dopo segna di nuovo con un tiro da centro area. Mette il sigillo Quagliarella, che sfugge sullo scatto a Izzo e lo costringe a un fallo da espulsione. Dal dischetto il centravanti fa 3-1 e chiude la gara.