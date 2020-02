Silver economy: over 65 sono più ricchi del 13% degli altri

Gli over 65 in Italia sono 14 milioni, sono cresciuti di oltre mezzo milione dal 2015 a oggi, hanno una ricchezza media più alta del 13,5% di quella degli italiani.

Spendono per musei, mostre, cinema e viaggi, il 17,4% di loro lavora e il 40% sostiene i figli e le loro famiglie. Sono i dati della Silver Economy, emersi in un convegno di Confcommercio. In percentuale sulla popolazione totale, nel 2050 gli over 65 saranno il 34%. Gli over 65 sono l'unica classe d'età il cui rischio di povertà e la cui effettiva povertà sono calati negli ultimi 10 anni, per l'allungamento della vita lavorativa, i risparmi accumulati, le minori spese personali e familiari, o l'estinzione di mutui o debiti. Gli anziani per il Censis spendono in un anno 2,3 miliardi in musei e mostre, 2,2 miliardi al cinema, 2 miliardi per siti archeologici, 1,6 miliardi per teatro, 1,6 miliardi per concerti, quasi 600 milioni per discoteche e balere. Quanto al turismo, i consumi degli over 65 hanno superato nel 2018 i 4,9 miliardi.