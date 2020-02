Sanremo: Clerici in lacrime, "è stato anno complicato"

Scoppia in lacrime Antonella Clerici, durante la conferenza stampa del festival di Sanremo, alle parole del direttore di Rai1 Stefano Coletta.

"Sono lacrime di gioia e di riconoscenza - si scusa La conduttrice -. Per me è stato un anno complicato. Grazie per avermi fatto sentire circondata da questo affetto, ne avevo bisogno".

Rivolgendosi poi a Coletta, "per una volta mi sento presa per mano e mi piacerebbe affidarmi e fare una cosa che uno non si aspetta. E' mancato il mio spirito giocoso, mi piacerebbe tornare e tirar fuori quello che so fare, con lui mi sento molto protetta". (ANSA).