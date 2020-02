Sanremo: Amadeus, per Dorelli porte aperte fino a sabato

(ANSA) - SANREMO, 07 FEB - Per Johnny Dorelli sono sempre aperte le porte del festival: lo assicura Amadeus, dopo che l'attore ha dato forfait nella prima serata per un'indisposizione. "Dorelli - spiega Amadeus in conferenza stampa - mi ha chiamato personalmente lunedì per dire che purtroppo non si sentiva bene e martedì non ci sarebbe stato.

Gli ho detto: qualora ti sentissi meglio, le porte sono aperte fino a sabato, mi puoi chiamare anche il giorno prima. Finora non l'ho sentito, verificherò nel pomeriggio". (ANSA).