Smaltiscono 7 tonnellate di grassi in depuratore, denunciati

Il personale della Guardia costiera di Lerici con l'ausilio dei tecnici dell'Arpal, ha accertato nei giorni scorsi uno smaltimento illecito di rifiuti verificatosi durante il 2018. In particolare, è stato appurato che circa 7 tonnellate di grassi e oli provenienti dalle cucine di un ristorante, misti a fanghi di fosse settiche prelevati dal dispositivo per il trattamento dei liquami dello stesso ristorante confluivano presso un depuratore comunale, violando la normativa che prevede che i grassi e oli derivanti dalle cucine, essendo rifiuti speciali, debbano essere smaltiti tramite un apposito servizio di raccolta, con conferimento ai vari Consorzi obbligatori nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

Sono stati identificati e denunciati tutti i soggetti coinvolti nell'intera filiera, a partire dal titolare del ristorante fino agli operatori e ai legali rappresentanti della Ditta che ha effettuato il trasporto, oltre ai responsabili e legali rappresentanti della Società adibita allo smaltimento. L'ipotesi di reato è attività di gestione di rifiuti non autorizzata. (ANSA).