Sanremo:9,7 mln e 53.3% per seconda sera

Sono stati 9 milioni 962 mila, pari al 53.3%, i telespettatori che hanno seguito in media ieri sera su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo di Amadeus. Un anno fa, la seconda serata del Festival aveva raccolto una media di 9 milioni 144 mila spettatori e del 47.3%. Pur scontando un calo fisiologico in valori assoluti rispetto alla prima serata (che aveva fatto segnare in media 10 milioni 58 mila spettatori), la seconda serata del Festival - durata fino alle 1.43 - cresce di un punto di share (al debutto 52.2%). La prima parte (21.35-23.54) ha avuto 12 milioni 841 mila con il 52.5% di share; la seconda (23.58-1.43) 5 milioni 451 mila con il 56.1%.

Un anno fa la prima parte della seconda serata del festival di Claudio Baglioni aveva ottenuto 10 milioni 959 mila spettatori con il 46.4%; la seconda 5 milioni 260 mila con il 52%.

Il 53.3% della seconda serata rappresenta la miglior media in termini di share dal 1995, quando il festival di Pippo Baudo raggiunse il 65.42%.