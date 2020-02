Regionali: vertice M5s su alleanze in Liguria slitta a 10/2

Il 'vertice decisivo' del M5S previsto oggi a Roma per decidere quale strategia seguire alle elezioni regionali in Liguria è stato rinviato al 10 febbraio.

All'incontro si sarebbe dovuto decidere se allearsi come a livello nazionale con il centrosinistra, o se correre da soli come piace ad Alice Salvatore, la capogruppo in Consiglio regionale, che ha vinto le 'regionarie' sulla piattaforma Rousseau per scegliere la candidata a presidente della Regione.

Il 10 febbraio è il giorno indicato, da alcune settimane, dagli esponenti del Pd ligure come il termine ultimo in cui ricevere una risposta. (ANSA).