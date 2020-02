Muore a 17 anni, guidatore ubriaco.

(ANSA) - IMPERIA, 6 FEB - Un ragazzo di 17 anni residente a Doldcedo (Imperia) è morto sul colpo in un incidente avvenuto poco dopo l'una di notte sulla statale 28 nell'immediato entroterra di Imperia. Il giovane viaggiava come passeggero su un'auto Suzuki Jimmy che si è schiantata contro il guard rail. Il conducente, un ragazzo di 19 anni neopatentato, è risultato positivo all'alcoltest con un tasso alcolemico superiore a 1,5 mg. stato portato in caserma dai carabinieri per essere ascoltato. Accertamenti sono in corso per verificare le cause dell'incidente. Come da protocollo il conducente è stato sottoposto agli esami del sangue per verificare l'eventuale uso di alcol o stupefacenti alla guida. Incidente mortale anche ieri sera alla Spezia: Un uomo di 57 anni di Massa Carrara, è morto dopo aver tamponato con la propria auto un pullmino con a bordo una squadra di calcio femminile. L'incidente è accaduto intorno alle 20 sul raccordo autostradale tra Santo Stefano Magra e La Spezia.