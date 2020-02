Entro 11 febbraio altri 200 mt impalcato

(ANSA) - GENOVA, 6 FEB - Entro la sera di martedì 11 febbraio saranno alzati 200 metri lineari di impalcato del nuovo ponte per Genova in tre fasi durante quella che dovrebbe essere una settimana decisiva nei lavori di ricostruzione del viadotto crollato. Lo spiega il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci stamani a margine di un evento pubblico. "Venerdì sera o al massimo sabato mattina sarà alzato l'impalcato lungo 50 metri nei pressi di via Fillak - dichiara - lunedì 10 febbraio sarà alzata la 'spalla' all'uscita della galleria di Ponente, una gru collocata all'uscita del tunnel tirerà su un pezzo di ponte diverso da tutti gli altri vari avvenuti fino a oggi, mentre il primo maxi impalcato lungo 100 metri tra le pile 8 e 9 sarà trasportato in loco durante il weekend e alzato tra lunedì pomeriggio e martedì, giornata entro la quale le operazioni devono essere concluse".