Calcio: Sampdoria; ufficiale l'arrivo del danese Damsgaard

(ANSA) - GÉNOVA, 06 FEB - La Sampdoria pesca in Danimarca il giovane centrocampista Mikkel Krogh Damsgaard che arriverà a luglio. L'acquisto è stato ufficializzato dalla società blucerchiata. Damsgaard ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 ed è stato prelevato a titolo definitivo dal Nordsjælland dove ha collezionato in questa stagione 20 presenze realizzando 5 gol e due assist. Nazionale Under 21, era seguito da un paio di club tedeschi e potrebbe essere il sostituto di Vieira che piace molto in Inghilterra. (ANSA).