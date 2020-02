Benetton interrompe rapporto con Toscani

Benetton interrompe il rapporto con Oliviero Toscani dopo le affermazioni del creativo sul crollo del Ponte Morandi. "Benetton Group, con il suo Presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del Ponte Morandi, prende atto dell'impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo", è scritto in una nota. Luciano Benetton e tutta l'azienda nella nota "rinnovano la loro sincera vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa tremenda tragedia". La vicenda nasce dalla frase choc di Toscani a Un giorno da Pecora - "ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola" - dopo le polemiche per la foto con Benetton e i fondatori delle Sardine, frase a suo dire "estrapolata" e per cui si è detto ieri "distrutto umanamente". Benetton è tra i soci di Autostrade, coinvolta nel crollo del Ponte Morandi di Genova che il 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone.