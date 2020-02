Sanremo: un premio per uso etico social

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Tre giovani speaker di una radio universitaria, Gloria Mazzari, Jasmine Pagliarusco e Aurora Simionato di Cube Radio, l'emittente accademica dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e Verona (Iusve), parteciperanno come inviate speciali al 70° Festival della canzone italiana di Sanremo. Oltre a raccontare in audio e video la manifestazione ai loro coetanei che frequentano lo Iusve collaboreranno con le emittenti locali venete Radio Adige, Radio Venezia e CafèTV24. Le tre speaker che frequentano il corso di laurea in Scienze e tecniche della comunicazione Grafica e Multimediale utilizzeranno durante la manifestazione canora anche l'hashtag #socialethics per promuovere un uso dei social media improntato a rispetto e correttezza, proponendo anche un premio creato da loro, l'"Ethical champion", da attribuire a uno o più artisti che si saranno contraddistinti per il loro stile nella comunicazione social.