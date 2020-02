Sanremo: Fiorello al festival mai più ospite, magari in gara

(ANSA) - SANREMO, 05 FEB - "Ve lo dico, da ospite al festival di Sanremo non tornerò più. L'ho fatto già troppe volte. Da conduttore non è proprio il caso. Ma potrei tornare da cantante". Tra il serio e il faceto Fiorello apre alla possibilità in un futuro di tornare a cantare e di farlo al Festival. "Mi piacerebbe tornare a fare il cantante serio, Ho anche un sacco di amici che potrebbero scrivere per me canzoni davvero belle. Da Lorenzo Jovanotti a Giuliano Sangiorgi". (ANSA).