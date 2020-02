Ponte Genova: Bucci e Toti lanciano campagna #anointeressa

Hanno scatenato polemica e indignazione le parole pronunciate da Oliviero Toscani che parlando delle polemiche scatenate dalla fotografia che ritrae Luciano Benetton insieme ai fondatori delle Sardine al centro culturale fondato dai Benetton e Toscani ha pronunciato un commento choc: "Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola!". Critiche le reazioni sui social e sul web e ad alzare la voce sono stati anche il governatore Giovanni Toti, la presidente del comitato 'Ricordo vittime Morandi' Egle Possetti, il sindaco Marco Bucci.

Il presidente della Regione Liguria, appena appresa la notizia ieri sera, ha lanciato con un cartello in mano l'hashtag #anointeressa, invitando Toscani a scuse immediate nei confronti delle famiglie delle 43 vittime del crollo del Morandi, dei sopravvissuti, della Regione, dei cittadini che hanno sofferto e soffrono. "Vogliamo giustizia e stiamo costruendo un nuovo ponte per la nostra città, aspettiamo le scuse immediate" scrive il governatore. L' hashtag #anointeressa è stato rilanciato su molte pagine social, anche dei parenti delle vittime del Morandi, del neo nato Comitato Autostrade Chiare e da molti cittadini offesi dalle parole di Toscani.

"43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto. Ogni giorno ci aspettiamo, ormai da quasi 18 mesi, qualche nuova pensata, ogni tanto qualcuno usa i nostri morti per mettersi in mostra o per comunicare idiozie. Le frasi di Toscani sono inopportune e confuse, ovviamente a lui potrà non interessare che sia caduto un ponte in Italia nel 2018, potrebbe essere che lui viaggi sempre in elicottero, in effetti passare su un ponte francamente è un po' da 'plebei', purtroppo tanti italiani ci viaggiano ogni giorno e qualche persona sotto quel ponte ci è rimasta per sempre, certamente non per qualche strano fulmine vagante", afferma Egle Possenti.

Anche il sindaco di Genova Marco Bucci ha lanciato un messaggio dalla sua pagina Facebook con il cartello #anointeressa: "A chi interessa? A 43 persone che hanno perso la vita, ai loro figli, genitori, mogli, mariti e amici. Alle famiglie che hanno dovuto cambiare casa e vita in pochi minuti.

A una città che ha dovuto lavorare e sta lavorando sodo per arginare i mille problemi che quel crollo ha causato. Ai cittadini genovesi che ogni giorno vivono disagi. Alle attività industriali, al porto di Genova, alle aziende che lavorano in città. Un crollo come quello di ponte Morandi e la sua ricostruzione dovrebbe interessare ogni persona dotata di coscienza civile e umana solidarietà", scrive il primo cittadino. (ANSA).