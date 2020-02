Ponte: A.Benetton,mi dissocio da Toscani

(ANSA) - VENEZIA, 5 FEB - "Mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani". Lo scrive Alessandro Benetton, rispondendo a un commento sul tema comparso sul suo profilo Instagram. "Ho scelto quasi 30 anni fa di essere un imprenditore indipendente dalla mia famiglia. Ad eccezione di un brevissimo periodo, mi sono sempre ed unicamente dedicato alla mia attività 21 Invest. Ho quindi scelto di non commentare mai su attività che non mi riguardassero. Sicuramente in questo caso - conclude - mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani".